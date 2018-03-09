В Израиле разгорелся скандал из-за «горячих» женщин-военных

В Израиле разгорелся скандал из-за службы девушек в армии обороны страны (ЦАХАЛ). Против призыва женщин в армию выступили раввины. Они утверждают, что представительницы прекрасной половины человечества лишают религиозных юношей мотивации к службе. Главный раввин Цфат Шмуэль выступил с требованием уволить нынешнего начальника Генштаба армии, а также обвинил его в продвижении «радикальных феминистских идей».

Журналисты Gazeta.ru узнали у служащих в Израиле солдат, как приходится женщинам на службе и как на них реагируют мужчины.

Старший лейтенант, офицер запаса Армии обороны Израиля Анастасия рассказала, что о полном равенстве полов на военной службе до сих пор не приходится, потому как есть должности, на которых женщину не возьмут.

«Большинство женщин очень хочет служить, чтобы научиться чему-то новому и улучшить себя. Плюс ко всему в израильском обществе принято смотреть на твою военную историю — кем ты служил, где ты служил, на этом фоне принимаются разные решения (например, сможешь ли ты подойти на определенную работу)», – рассказала Анастасия.

Она добавила, что выступает за феминизм и гендерные стереотипы считает пройденным этапом.

Рядовой армии Израиля Дмитрий рассказал, что представительницы прекрасной половины человечества служили в военных организациях, а также состояли в партизанских движения задолго до того, как появилось государство Израиль.

По его заявлению, женская служба отличается от мужской только по срокам, она меньше.

«В командиры стараются ставить девушек. Если это, например, курс молодого бойца, то стараются ставить (командиром – прим. ред.) девушек, потому что они лучше командуют. Ставят девушек в обтягивающей форме напротив роты мужиков», – заявил он.

Как сообщает издание, отказаться от того, чтобы призывать женщин в армию израильские власти пока не торопятся. Отмечается, что у службы девушек в армии есть свои противники и сторонники. В поддержку создаются аккаунты в социальных сетях. Судя по числу подписчиков, лайков и комментариев, у девушек-военных нет проблем с отсутствием внимания со стороны мужчин.