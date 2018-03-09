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Вулканы, горы, лечебные ванны и гигантские сивучи: чем Камчатка уникальна для туристов

Андрей Кармаданов
09:31 09.03.2018
Камчатка ожидает туристов - в Петропавловске строят сразу несколько гостиниц, модернизируют аэропорт и открыли морской вокзал, способный принимать круизные лайнеры.
Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

На Камчатке развивается туризм: даже опытных путешественников есть чем удивить - невероятные горы и настоящие вулканы, лечебные ванны в горячих бассейнах под открытым небом, и богатый животный мир.

Все это сочетается с дальневосточным колоритом и традициями которые сохранились спустя века. В народном горловом пении жителей Камчатки, коряков, хрипят олени, кричат чайки, шумят волны Тихого океана. В рабочие дни Аня - педагог с высшим образованием из Петропавловска-Камчатского, а вечерами или по выходным, надев национальную куртку кухлянку, она уже – Рассвет. Так переводится имя, данное родом, чьи традиции Аня свято бережет и знакомит с ними всю Россию. 

Не важно, выйдешь здесь из чума или подъезда многоэтажки – со всех сторон тебя окружают вулканы. Зимой к ним не пробраться через двухметровый слой снега. Зато увидеть застывшую лаву, вулканический пепел, кристаллы из самой мантии земли можно в вулканариуме Петропавловска-Камчатского. Это такой музей, в которым экспонаты можно не только трогать, но и поджигать, его создали ученые-вулканологи.  

«Эта вода, которая высвобождается вулканами, она превращается в океаны, ручьи, в гидросферу, в атмосферу. И вулканы, которые всегда нам представляются чем-то разрушительным, какими-то грозными подземными силами, на самом деле – это строители. Это большая стройка, на которой делается и твердя оболочка земли, и газообразная», - пояснил вулканолог Сергей Самойленко. 

Нагретая вулканами вода целебна. Горячие бассейны под отрытым небом поднимают на ноги больных-спинальщиков, укрепляют сердце, лечат нервы. Поэтому есть свой, особый шарм в том, чтобы принимать природные ванны в санаториях Камчатки именно зимой, под падающими снежинками.

«Хорошая штука лечебная вода. Помогает суставам. У меня проблема с позвоночником, суставами на руках, ногах», - отметил отдыхающий Владимир Рекунов. 

Кому температура воды значения не имеет, так это сивучам – северным морским львам. Увидеть гигантов весом в тонну на расстоянии вытянутой руки можно прямо в Петропавловске, куда они приплывают на зимовку.

В этом районе Петропавловска-Камчаткого десятки причалов рыбзаводов, и сивучи из поколения в поколение передают друг другу, что здесь зимой всегда можно поживиться свежей рыбкой. Сейчас для этого даже не нужно ждать очередного сейнера – достаточно просто вынырнуть, и поулыбаться туристам.

Снег на Камчатке лежит с октября по апрель. Для туристов запрягают в нарты собак, или предлагают прокатится в конных санях. Таинственная Камчатка манит туристов даже с противоположного конца Мира. Виктор Брунет приехал сюда из Бразилии. 

«Камчатка разительно отличается от того, что я когда—либо видел. Погода, снег и природа. Я не привык к такому количеству снега, таким большим горам, и приехать сюда было моей главной целью, моим первым путешествием, и я подумал – я должен приехать сюда», - сказал турист. 

Жить можно и в чуме, но туристам предложат современные гостинцы, которых в Петропавловске строят сразу несколько. Чтобы добираться не пришлось на собачьих упряжках, модернизируют аэропорт и открыли морской вокзал, способный принимать круизные лайнеры. 

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