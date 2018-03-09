Китай решил сделать юань мировой валютой

Китайские власти продолжат способствовать интернационализации юаня, в том числе за счет дальнейшего открытия собственного финансового рынка. Об этом сообщил глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань.

«В процессе интернационализации юаня были приняты меры, позволяющие использовать юань в торговле и в инвестициях. Кроме того, юань был включен в корзину валют SDR. Основные процедуры уже проведены», – заявил Чжоу Сяочуань, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, необходимо время, чтобы участники мирового рынка перешли к расчетам в юанях. Однако Китай сделает все для того, чтобы шел процесс интернационализации юаня, но он «не может никого принуждать».

Исполнительный совет МВФ решил с октября 2016 года включил юань в корзину SDR (специальных прав заимствования), в которую также входят евро, доллар, фунт стерлингов и иена.

Центробанк России в 2015 году включил юань в золотовалютные резервы страны.