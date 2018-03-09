Обама ведет переговоры с Netflix о съемках собственного шоу

Бывший президент США Барак Обама ведет переговоры с компанией Netflix по поводу съемок собственного шоу, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

В переговорах также участвует его жена Мишель Обама.

По данным издания, компания может выпустить эксклюзивное шоу с участием самого Обамы и его жены, при этом количество выпусков и их формат не раскрывается.

Netflix готов заплатить экс-президенту США за эксклюзивный контент, который издание называет «вдохновляющими историями». По предварительным данным, темами могут стать ключевые проблемы, которым Барак Обама удалял внимание на посту президента – здравоохранение, миграционная политика, изменение климата и избирательное право.

Кроме того, есть вероятность, что пара может стать ведущими документальных или игровых шоу.