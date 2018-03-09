Свыше 20 человек пострадали в результате атаки на экс-полковника ГРУ Скрипаля

После случая с отравлением полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери за помощью к врачам обратился 21 человек.

«Медпомощь была оказана ряду людей – примерно 21 человеку, включая мужчину и женщину, которые были обнаружены на скамейке», – сообщил исполняющий обязанности главы полиции графства Уилтшир Кир Притчард каналу Sky News.

Отмечается, что часть обратившихся была помещена в госпиталь. В больнице им сделали анализ крови, провели консультации, а также оказали необходимую помощь. В настоящее время в медучреждении остаются трое пострадавших: Скрипаль, его 33-летняя дочь Юлия, и сотрудник полиции Ник Бейли, он первый подошел к лежавшим на скамейке женщине и мужчине.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в ТЦ Maltings в Солсбери. Сотрудники полиции расследуют случившееся как покушение на убийство.

В 2006 году Сергей Скрипаль был осужден в России на 13 лет за шпионаж в пользу Британии. По договоренности между Москвой и Вашингтоном в 2010 году он был помилован и обменян в составе группы на десятерых «спящих» российских агентов, которые находились в США.