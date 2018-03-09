В Совфеде назвали «истерикой» слова Порошенко о «разрушении» России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью телеканалу RT прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко, который заявил, что Россию ждет «разрушение» из-за газового спора между «Газпромом» и «Нафтогазом».

«Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают», - отметил он.

По его словам, после завершения строительства «Северного потока-2» Украина покончит с шантажом и больше не сможет больше давить на Россию.

«Как только будет завершено строительство "Северного потока — 2", украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — заявил Джабаров.

Как напомнил сенатор, «легитимность самого Порошенко весьма сомнительна», поэтому его слова о соблюдении законов вызывают вопросы.

Ранее Петр Порошенко прокомментировал исполнение решения Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитным договорам.