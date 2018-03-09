В Совфеде назвали «истерикой» слова Порошенко о «разрушении» России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью телеканалу RT прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко, который заявил, что Россию ждет «разрушение» из-за газового спора между «Газпромом» и «Нафтогазом».
«Это начало истерики украинского президента. Он прекрасно понимает, что выламывать руки "Газпрому" бесполезно. Даже если Стокгольмский суд отклонит апелляции и нам придется что-то выплачивать, это не значит, что продолжится работа с Украиной. И напрасно они на это рассчитывают», - отметил он.
По его словам, после завершения строительства «Северного потока-2» Украина покончит с шантажом и больше не сможет больше давить на Россию.
«Как только будет завершено строительство "Северного потока — 2", украинский трубопровод превратится в груду ржавого металла. Тогда Украина наконец закончит с шантажом и с давлением на нашу страну», — заявил Джабаров.
Как напомнил сенатор, «легитимность самого Порошенко весьма сомнительна», поэтому его слова о соблюдении законов вызывают вопросы.
Ранее Петр Порошенко прокомментировал исполнение решения Стокгольмского арбитража, обязавшего «Газпром» выплатить «Нафтогазу Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитным договорам.
«Если Россия не уважает закон и не уважает решения суда, я думаю, что в результате Россия будет полностью уничтожена. Это не тот случай, с которым можно смириться», — заявил украинский президент.