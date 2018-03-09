Электрофуры Tesla Semi впервые совершили грузовой рейс

Грузовые электромобили Tesla Semi впервые произвели успешную доставку груза. Как рассказал глава компании Tesla Илон Маск, большегрузы доставили аккумуляторные батареи из Невады в Калифорнию.

«Первая грузовая поездка Tesla Semi, которые доставили аккумуляторные батареи с завода в Невады до автомобильной фабрики в Калифорнии», - написал предприниматель в Instagram.

Как ранее отмечал Маск, создание электрического грузовика стало новым шагом в направлении освобождения мировой экономики от использования ископаемого топлива.

Серийное производство фур начнется в 2019 году.