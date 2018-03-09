В США вводят пошлины на импорт стали и алюминия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на импорт стали и алюминия в США из-за рубежа.

«Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки устанавливаю тарифы на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и в 10% на алюминий из-за рубежа», - цитирует Трампа Fox News.

Накануне Трамп заявил, что сталелитейная и алюминиевая промышленность страны мертвы, а США проиграли почти во всех торговых сделках, поэтому настало время для перемен.

При этом Еврокомиссия не согласна с новыми американскими пошлинами. В связи с этим вскоре она может принять решение об ответных мерах.