Неизвестный пытался проникнуть в посольство России в Вашингтоне

Неизвестный мужчина «хулиганским образом» попытался проникнуть на территорию посольства России в Вашингтоне, сообщили «Звезде» в дипломатическом представительстве.

Как заявил пресс-секретарь посольства Николай Лахонин, правонарушителем оказался американский гражданин.

«Американский гражданин хулиганским образом пытался проникнуть в посольство», - сказал Лахонин.

При этом подробностей, в чем именно заключался хулиганский поступок гражданина США, представитель посольства не рассказал.

В настоящее время, по словам Лахонина, пытавшийся проникнуть в посольство мужчина задержан и передан местным властям.