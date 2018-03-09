В НАТО признали, что «не поспевают» за Россией в Арктике

Главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти в ходе слушаний в сенате признал отставание альянса от России в Арктическом регионе.

«Мы не поспеваем», - ответил генерал на вопрос, есть ли у США потенциал, чтобы противостоять России в Арктике.

Он отметил, что помимо прочего через некоторое время Россия получит возможность контролировать Северный морской путь, если это будет нужно.

«У России будет возможность через какое-то время, через два-три года контролировать Северный морской путь, если они этого захотят», - цитирует Скапарротти РИА «Новости».

Главнокомандующий силами НАТО в Европе также подчеркнул, что Россия активно ведет ремонт в том числе старых военных баз, и альянс пристально за этим следит.