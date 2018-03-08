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Боевики расстреляли пытавшихся эвакуироваться мирных жителей в Восточной Гуте

Вадим Синицын
22:44 08.03.2018
Мирные жители района попытались воспользоваться новым пунктом пропуска Млеха - Джисрейн, однако боевики открыли по ним огонь.
Боевики расстреляли пытавшихся эвакуироваться мирных жителей в Восточной Гуте
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallookpress

Несколько мирных жителей Восточной Гуты в Сирии погибли и получили ранения от огня боевиков, когда пытались пройти к новому пункту пропуска Млеха – Джисрейн. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Для эвакуации мирных жителей района Восточной Гуты власти республики открыли несколько пунктов пропуска. Сегодня был открыт новый пункт Млеха-Джисрейн. Мирные жители района попытались воспользоваться им, однако террористы открыли по ним огонь.

«Сегодня для выхода мирных жителей из данных населенных пунктов сирийскими властями был открыт дополнительный пункт пропуска Млеха - Джисрейн. При перемещении мирных жителей на пункт пропуска боевики группировки "Фейлак ар-Рахман" расстреляли их. Сожжено три автомобиля, имеются погибшие и раненые», - сообщил Евтушенко

После атаки на мирных жителей боевики совершили минометный обстрел самого пропускного пункта, добавил руководитель Центра по примирению сторон. Террористы усилили репрессивные меры против жителей Восточной Гуты, которые желают покинуть контролируемый боевиками район. Огонь ведется даже во время гуманитарных пауз, обстановка в районе остается напряженной.

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