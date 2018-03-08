В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Охотный ряд» после звонка о «минировании»

Около тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Охотный ряд» в Москве после анонимного звонка о якобы заложенном в здание взрывном устройстве.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По сообщениям очевидцев, о начале эвакуации объявили по громкоговорителям.

На место вызова оперативно прибыли спасатели и сотрудники экстренных служб столицы. Информация о «минировании» проверяется.

Волна анонимных звонков об угрозе взрыва началась в сентябре. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.