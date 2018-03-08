Императорские пингвины в Антарктике сделали селфи и прославились в Сети: видео

Пара эффектно выглядящих императорских пингвинов стали героям набирающего популярность в Сети видео. Птицы наткнулись на камеру рядом с антарктической станцией Моусон. Видео опубликовано на YouTube-канале Australian Antarctic Program.

Камера была размещена одним из исследователей. В какой-то момент пингвины обнаружили ее и подошли рассмотреть, но уронили, после чего кадр обратился к небу. Птицы не растерялись, встали над камерой и продолжили рассматривать устройство, словно позируя для селфи.

Видео вызвало ажиотаж среди пользователей Сети. Многие подметили незаурядные лицедейские способности императорских пингвинов и подчеркнули, что те выглядели как стоящие над раскрытым багажником автомобиля «крутые парни» из фильмов Квентина Тарантино. По версии зрителей ролика, птицы заслуживают премии в номинации «Лучший актерский дуэт».