В результате инцидента со Скрипалем пострадал 21 человек

После инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его спутницы в Солсбери за медицинской помощью обратились 21 человек. Об этом сообщил исполняющий обязанности полиции Уилтшира Кир Притчард в интервью Sky News.

«Помощь была оказана ряду людей, где-то 21 человеку, включая мужчину и женщину, найденным на скамейке. Некоторые прошли лечение в больнице, им сделали анализы крови, оказали поддержку и проконсультировали», - сказал полицейский.

Сейчас в больнице остаются 66-летний Сергей Скрипаль, его дочь Юлия, а также офицер полиции, работавший на месте инцидента в Солсбери. Состояние бывшего офицера ГРУ оценивается, как критическое, полицейский уже вышел из комы и может разговаривать.

Пятого марта на скамейке в парке английского города Солсбери были обнаружены бывший сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь. Их госпитализировали, было выявлено отравление нервно-паралитическим веществом. Позже в больницу доставили полицейского, работавшего на месте ЧП.

Скрипаль был фигурантом громкого дела о шпионаже в пользу Великобритании и осужден в России за госизмену. Позже Москва обменяла его на разведчиков, но уже работавших в пользу России.