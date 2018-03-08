Открыт новый пропускной пункт для выхода граждан из осажденной боевиками Восточной Гуты

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки в Сирии в рамках резолюции 2401 Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

В целом по стране режим прекращения боевых действий соблюдается, обстановка стабилизируется. Вынужденные переселенцы возвращаются в свои дома. Так, в провинцию Алеппо из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор из населенного пункта Тель-Султан в Абу-эд-Духур за сутки вернулось 483 мирных жителя с личным имуществом.

Продолжается восстановление провинции Дейр-эз-Зор. За минувшие сутки в свои дома на восточном берегу реки Евфрат вернулось 373 человека. Напряженной остается обстановка в Восточной Гуте. Вчера боевиками в очередной раз были обстреляны жилые кварталы Дамаска и ближайших пригородов. Было выпущено восемь мин, ранено девять человек. Есть разрушения.

Несмотря на сложную обстановку, российский центр по примирению враждующих сторон при поддержке сирийского правительства продолжает гуманитарную операцию в Восточной Гуте. С 9 до 14 часов введена в действие десятая «гуманитарная пауза». Гуманитарный коридор открыт как для мирного населения Восточной Гуты, так и для боевиков с их семьями. Им гарантируется безопасность, предоставление транспорта и охраны по всему маршруту движения.

Мы продолжаем информировать население Восточной Гуты по всем возможным каналам о порядке безопасного движения по гуманитарному коридору. На «горячую линию» Центра по примирению поступают обращения мирных жителей, заявляющих о готовности выйти из Восточной Гуты. Люди устали от произвола боевиков, они жалуются на невыносимые условия и готовы покинуть зону деэскалации, даже минуя подготовленный гуманитарный коридор. Лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода населения из Восточной Гуты.

По нашим оценкам, на сегодняшний день готовы выйти из Восточной Гуты не менее полутора тысяч жителей населенных пунктов Джисрейн, Хаммурия, Сакба, Кафер-Батна и Хаззэ. Сегодня для выхода мирных жителей из данных населенных пунктов сирийскими властями был открыт дополнительный пункт пропуска Млеха - Джисрейн. При перемещении мирных жителей на пункт пропуска, боевики группировки «Фейлак ар-Рахман» расстреляли их. Сожжено три автомобиля, имеются погибшие и раненые. А в 17 часов произвели обстрел из минометов самого пункта пропуска.

Незаконные вооруженные формирования усилили репрессивные меры в отношении населения и нарастили интенсивность обстрела пункта пропуска в районе населенного пункта Мухаям аль-Вафедин. Огонь ведется, в том числе и во время действия «гуманитарных пауз», в связи с чем, на текущий момент выйти из анклава на пункт пропуска никому не удалось.

В связи с участившимися обстрелами правительственных войск и гуманитарного коридора боевиками «Джабхат ан-Нусры» международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе запланированного на утро 8 марта гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума на более поздние сроки. Оказание гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты будет возобновлено после стабилизации обстановки.

Учитывая сложившуюся обстановку, в очередной раз призываем лидеров боевиков дать возможность покинуть Восточную Гуту всем желающим под наши гарантии безопасности. Мы настаиваем на недопустимости насилия в отношении мирных жителей, их удерживания в анклаве и использования в качестве живого щита.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий по нормализации гуманитарной ситуации в Сирии, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд граждан.

За сутки представителями Центра по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение гуманитарного конвоя ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем. Так, в населенный пункт Телль-Гехаб, находящийся в провинции Деръа, остро нуждающимся жителям доставлены продовольствие и хозяйственные принадлежности общим весом 123 тонны. Оказана адресная помощь по доставке питьевой воды жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь семидесяти шести сирийцам, в том числе тридцати трем детям.