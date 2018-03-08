Отравленный вместе со Скрипалем полицейский вышел из комы

Офицер полиции, отравленный нервно-паралитическим веществом во время работы на месте инцидента в Солсбери, вышел из комы и может разговаривать. Об этом сообщила глава МВД Великобритании Амбер Радд.

По ее словам состояние полицейского, который первый прибыл на место отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, по прежнему неутешительно, но есть улучшение.

«Пострадавший полицейский начал говорить, но это не значит, что его положение несерьезно», - приводит слова Радд агентство Reuters, пишет «Комсомольская правда».

Пятого марта 66-летнего экс-полковника ГРУ, осужденного в России и за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь нашли в бессознательном состоянии на одной из лавочек в городе Солсбери. Пострадавших госпитализировали, их состояние оценивается, как критическое. Позже были доставлены в больницу еще двое полицейских, занимающихся делом Скрипаля.

Российские дипломаты призвали британскую сторону разобраться в данной ситуации и предоставить официальные данные об инциденте.