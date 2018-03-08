Один человек погиб в результате столкновения грузовика с легковушкой на ТТК в Москве
Еще два человека госпитализированы.
Фото: Алексей Иванов/ ТРК «Звезда»
Грузовой автомобиль влетел в легковушку на внешней стороне Трофимовской эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.
Об этом сообщили сайту «Звезды» в экстренных службах столицы. В результате дорожно-транспортного происшествия скончался водитель легкового автомобиля. Водитель и пассажир грузовика с ранениями различной степени тяжести доставлены в медучреждения города.
На месте трагедии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.