Один человек погиб в результате столкновения грузовика с легковушкой на ТТК в Москве

Грузовой автомобиль влетел в легковушку на внешней стороне Трофимовской эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве.

Об этом сообщили сайту «Звезды» в экстренных службах столицы. В результате дорожно-транспортного происшествия скончался водитель легкового автомобиля. Водитель и пассажир грузовика с ранениями различной степени тяжести доставлены в медучреждения города.

На месте трагедии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.