В Москве проходит выставка раритетных пожарных машин

В московских Сокольниках открылась выставка, приуроченная к столетнему юбилею пожарной охраны СССР. Экспозиция включает себя не только раритетные пожарные машины советских времен, но и другие редкие экспонаты.

На выставке можно увидеть пожарные машины со всего света. Здесь есть английский пожарный насос 1892 года производства, первые пожарные машины СССР из 30-ых годов, американская, швейцарская и немецкая техника. Присутствует даже уникальная пожарная автоцистерна ЯГ-6, сохранившаяся в одном экземпляре.

Здесь собраны практически все сохранившееся пожарные раритеты, причем в отличном состоянии. Все автомобили на выставке - из частных коллекций. Как работали пожарные сто лет назад, здесь отлично можно представить и по ручным насосам, огнетушителям и блестящим старинным каскам.