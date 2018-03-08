Самка носорога спасла детеныша от гиен

Видеоматериал, снятый очевидцем в национальном парке Накуру в Кении, показывает, как мать носорога спасает своего детеныша от нападения гиен. Кадры с места событий публикует издание Daily Mail.

Хищники пытаются подойти то с одной, то с другой стороны к маленькому носорогу, но его мать каждый раз встает между ним и двумя гиенами. Родитель выставляет вперед рог, угрожая своим противникам.

Гиены не готовы вступить в бой с крупным травоядным и пытаются отделить детеныша от матери. Взрослому носорогу удается блокировать все попытки нападения и вместе со своим малышом убежать от преследователей.