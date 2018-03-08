Сухогруз, направляющийся в Петербург, терпит бедствие в Финском заливе

Сухогруз под флагом Панамы терпит бедствие к западу от острова Гогланд в Финском заливе, сообщает в четверг пограничная служба Финляндии.

Грузовое судно с тоннами товара следует в Санкт-Петербург. На данный момент в машинном отделении есть вода. На борту судна находятся 22 человека, их жизни ничего не угрожает.

Опасности затопления сухогруза нет. На помощь морякам следует Arctic Oy Nordica, а также катер береговой охраны Turva. Связь с экипажем поддерживается. При необходимости, погранслужба Финляндии готова эвакуировать людей с корабля.