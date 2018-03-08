Астрономы заглянули в недра Юпитера

Специалисты NASA заглянули в недра Юпитера на глубину три тысячи километров. Данные о том, что происходят внутри планеты были переданы с помощью аппарата Juno. Журнал Nature выпустил целых четыре статьи, посвященных внутреннему строению Юпитера.

Так, выяснилось, что газовое ядро крупнейшей планеты Солнечной системы вращается, согласно информации о гравитации, как твердое тело. Помимо этого, с помощью Juno специалисты собрали информацию о процессах, которые происходят ближе к полюсам Юпитера.

На Южном и Северном полюсах астрономы обнаружили масштабные скопления множества циклонов, они не сливаются друг с другом и образуют причудливые узоры. С чем это связано, ученые еще не выяснили.