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Google выпустил новый Android раньше срока

Вадим Синицын
19:27 08.03.2018
Новая операционная система от Google учитывает, что на рынке скоро возникнет много моделей смартфонов с «челкой», которая впервые появилась в новом iPhone X.
Google выпустил новый Android раньше срока
Фото: developer.android.com

Корпорация Google опубликовала новую тестовую сборку операционной системы Android P раньше запланированного срока. Об этом сообщается в официальном блоге разработчиков.

Предполагалась, что релиз увидит свет не раньше 14 ноября. Сейчас сборка операционной системы доступна только для смартфона Google Pixel, который производит сама корпорация. Позже она должна появиться на других новых аппаратах под управлением Android.

По данным западных СМИ, новый Android будет учитывать популярный формат экрана смартфона с так называемой «челкой», которая впервые появилась в новом iPhone X. Это небольшой вырез на верней части рамки, по бокам от которого располагаются части дисплея и отображается информация о статусе и уведомлениях.

После iPhone аппараты с «челками» выпустили ведущие производители телефонов из Китая. Судя по всему, «челка» стала одним из трендов дизайна, поэтому многим пользователям пригодятся связанные с ней возможности настройки отображения.

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