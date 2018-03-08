Нижегородцы устроили флешмоб, выстроившись в огромную «живую» открытку к 8 Марта

Жители Нижнего Новгорода поздравили женщин с 8 Марта, выстроившись в самую большую в мире «живую открытку». В акции приняли участие 728 мужчин.

Нижегородцы собрались у Чкаловской лестницы, выстроенной в форме восьмерки, создав буквы «С», «М», «А», «Р», «Т», «А». Таким образом сложилось поздравление «С 8 МАРТА».

Оригинально поздравляли женщин и в Екатеринбурге. Сотрудники ГИБДД «отлавливали» их прямо на дороге, но вместо штрафов дарили цветы. Барышни остались довольны.