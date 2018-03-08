Захарова ответила на угрозы радикалов о срыве выборов президента РФ на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинских радикалов, которые пообещали сорвать выборы президента России на территории Украины и блокировать избирательные участки. Захарова отметила, что защита участков станет для украинских властей своеобразным «тестом на демократию».

«Способность Киева обеспечить безопасность выборов станет проверкой того, насколько Запад за четыре года сумел евроинтегрировать это государство или хотя бы приблизить его к тому уровню демократии, который был в государстве до конституционного переворота 2014 года», — заявила Мария Захарова в комментарии агентству ФАН.

Совместное заявление о желании сорвать выборы президента России озвучили наиболее одиозные группировки украинских националистов. В их числе «Национальный корпус», «Свобода» и запрещенный на территории РФ «Правый сектор». В частности, они сообщили о намерении блокировать диппредставительства России в Киеве, Харькове, Львове и Одессе, где будут открыты участки для голосования.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Этот процесс пройдет во всех российских регионах, в том числе на полуострове Крым, а также в зарубежных представительствах российской дипломатии.