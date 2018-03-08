Мирные жители и журналисты попали под минометный огонь в Восточной Гуте

Боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты в населенный пункт Млеха.

В результате обстрела сгорели три автомобиля. Людей удалось вовремя эвакуировать, пострадавших нет.

Одновременно с этим террористы не позволили проехать в оккупированные районы новому конвою с продуктами и лекарствами. Позже боевики из минометов открыли огонь по самому выходу, где находились родные беженцев, а также российские и западные журналисты.

В Восточной Гуте действуют несколько террористических группировок. Они регулярно нарушают режим о прекращении огня, во время которого мирные граждане должны быть эвакуированы из зоны боевых действий.