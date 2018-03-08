Маневр эсминца ВМС США у берегов Сингапура привел к столкновению с танкером
Эсминец совершил поворот, что привело к столкновению с судном, которое шло под ливийским флагом.
Фото: U.S. Navy
Неожиданный маневр эсминца ВМС США DDG-56 John S. McCain у берегов Сингапура послужил причиной его столкновения с танкером Alnic MC. Об этом говорится в издании Marine Link.
Отмечается, что эсминец совершил поворот, что привело к столкновению с судном, которое шло под ливийским флагом.
Как заявили следователи, действия команды корабля ВМС Соединенных Штатов были ошибочными.
В результате инцидента в августе 2017 года столкновения десять американских моряков погибли. Ранее в Минтрансе Сингапура заявили, что на эсминце была отключена автоматическая идентификационная система. При этом отметили, что международные правила судоходства не требуют на военных кораблях обязательного включения АИС.