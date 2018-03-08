В Совфеде отреагировали на призыв Госдепа вводить санкции за поездки в Крым

Член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера, который за посещение полуострова призвал вводить санкции.

По словам Цекова, американский дипломат никаким образом до сих пор не проявил себя в деле разрешения конфликта в Донбассе, а теперь вдруг «решил взяться за Крым».

«Заявления Волкера говорят о том, что он объединился с украинской радикальной политической верхушкой. В данной ситуации он уже не может играть роль посредника, потому что фактически встал на сторону Украины», – заявил парламентарий.

Он также отметил, что спецпредставитель США не смог дать адекватную оценку произошедшему в 2014 году.

По мнению Цекова, Волкер не понял, что жители Крыма ушли от конфликта на своей территории, от войны, которой угрожали украинские националистические силы.

«Волкер не знает, что референдум в Крыму был абсолютно легитимным, а наше воссоединение с Россией отвечает международным стандартам. Поэтому ничего хорошего не стоит ожидать от его деятельности», – сказал он.

Крым стал регионом России после проведенного в марте 2014 года референдума. На нем большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.