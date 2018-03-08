Порошенко анонсировал «разрушение» России после спора «Нафтогаза» с «Газпромом»

Президент Украины Петр Порошенко обвинил РФ в «несоблюдении закона» и норм международного права после начала процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом он сообщил в интервью изданию Financial Times.

«Если Россия не уважает закон и не следует решениям суда, я полагаю, что в результате она будет полностью разрушена. Это не то, с чем можно мириться», — сказал Порошенко.

Украинский лидер уверен, что российская сторона «должна понести наказание» в соответствеи с «абсолютно четкой процедурой в суде». По его мнению, неподчинение решению Стокгольмского арбитража с российской стороны будет «нарушением правил международной торговли».

Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитраж взыскал с российской компании в пользу «Нафтогаза» 4,63 млрд долларов компенсации за недопоставку голубого топлива. С учетом предыдущего решения по контракту на поставку газа «Газпром» обязан выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.