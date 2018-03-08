Фанаты раскрыли главную интригу финального сезона «Игры престолов»

Арья Старк убьет Серсею Ланнистер в финале заключительного, восьмого по счету, сезона сериала «Игра престолов». По крайней мере, в этом уверены часть фанатов проекта.

Стилизованный под настоящий постер, на котором Серсея стоит перед Старк на коленях, а последняя держит в руках оружие и смотрит на своего врага холодным взглядом, опубликован в одном из фанатских сообществ в Facebook.

По сюжету сериала, Арья Старк ведет список своих врагов и к концу седьмого сезона уже убила многих из них. Детали финала сериала продюсеры канала HBO держат в строжайшем секрете и пока не допускали утечек сценария.

Восьмой сезон «Игры престолов» снимают с октября прошлого года. На экраны он выйдет, как ожидается, в 2019 году.