В Госдепе призвали вводить персональные санкции за посещение Крыма

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер высказался за введение санкций против лиц, которые посетили Крым. Об этом он заявил, выступая в варшавском филиале Фонда Маршалла.

По словам Волкера, Соединенные Штаты, ЕС, Украина и другие государства не признают «российскую аннексию Крыма».

«Я думаю, что пришло время подумать о том, как мы можем сделать нашу позицию жестче, включая последствия за поездки, торговлю и бизнес-контакты с этой территорией», – цитирует слова представителя Госдепа агентство «Укринформ».

Кроме того, он сравнил Донбасс с Крымом, отметив только одну разницу, что на границе с полуостровом не происходят боевые действия.

После госпереворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В референдуме участвовало свыше 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Российской Федерацией проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президентом России был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. Несмотря на убедительные результаты референдума, Украина отказалась признавать Крым частью России.