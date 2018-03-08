Украинские неонацисты анонсировали захват Киево-Печерской лавры

На Украине группа неонацистов под руководством бывшего главы УНА-УНСО* Дмитрия Корчинского, пообещала захватить Киево-Печерскую лавру. Это было сделано накануне, 7 марта, когда радикалы ворвались в Успенский собор лавры и устроили там псевдомолебен.

«С молодыми людьми был человек в рясе, который представлялся священником Киевского патриархата. После молебна молодые люди устроили видеосъемку недалеко от храма», - цитирует «Русвесна» представителя «Союза православных журналистов», сообщившего об угрозах по захвату лавры.

Как отмечается в публикации, неонацисты во время своей акции заявили, что Успенский Собор и Трапезный храм должны принадлежать Украинской церкви, а не «Московской».

«Сегодня пришли в эту церковь и побыли здесь полчаса. Завтра придём в другую — и выйдем через несколько дней. Потом придём и не выйдем уже никогда», - заявили они.

*деятельности организации УНА-УНСО запрещена на территории РФ