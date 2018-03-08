Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

В акваторию Черного моря вошел американский десантный корабль USS Oak Hill (LSD 51). Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на турецкие информационные порталы.

На борту корабля находятся почти 500 морпехов. Он примут участие в участиях «Весенний шторм 2018». Американский большой десантный корабль идет в северном направлении к берегам Румынии.

«Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО», - заявил командир 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковник Фаррелл Салливан.

Десантный корабль Oak Hill входит в состав большой группы кораблей ВМС США, которая 1 марта зашла в Средиземное море. В будущем они должны будут проследовать в район Персидского залива.

Ранее сообщалось, что в Черное море вошли американские эсминцы Carney и Ross ВМС США. Как рассказали в ВМС США, сразу два эсминца военно-морских сил (ВМС) США - Ross и Carney находятся в Черном море ради «укрепления региональной морской стабильности». USS Carney уже испытал в Черном море новую систему обнаружения и противодействия ракетной атаке.