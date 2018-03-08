В Сети опубликована вырезанная эпичная сцена битвы из «Последних джедаев»

В Сети показали вырезанную сцену эпичной битвы из фильма «Звездные войны. Последние джедаи». Ролик является частью эпизода программы «The Star Wars Show».

Речь идет о сражении между бывшим штурмовиком Финном, примкнувшим к Сопротивлению, и состоящей в Первом ордене капитаном Фазмой. Посмотреть удаленную из прокатной версии фильма сцену можно тут (с 1:37).

Как пояснил режиссер картины Райан Джонсон, решение вырезать битву из финальной версии картины приняли, чтобы сделать финал ленты более насыщенным.

«Мне правда понравился момент, где Джон подловил Фазму, у них получилась своеобразная шахматная партия. Но нам пришлось остановиться на более концентрированной версии этой сцены», - цитирует его портал DTF.