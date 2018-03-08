Названы лучшие смартфоны для селфи

Роскачеством и Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT было проведено совместное исследование, благодаря которому выявили лучший смартфон для селфи. В исследовании участвовали несколько десятков устройств.

Эксперты выявили, что лучшим для селфи является смартфон HTC Desire Eye, он получил от специалистов 4,5 балла. Следующие места заняли телефоны HTC U11, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, Sony Xperia XZ, Nokia 8 – все эти модели из получили по четыре балла.

Другие устройства, в том числе Samsung Galaxy S8 и Note 8 показали худшие характеристики.