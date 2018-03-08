Ученые рассказали о главном признаке скорой смерти

Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что трупное окоченение у червей Caenorhabditis elegans начинается, когда они еще живы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Окоченение происходит из-за того, что клетки перестают производить молекулы аденозинтрифосфата, которые являются источником энергии для химических реакций организма. Точно так падает уровень АТФ в организме пожилых людей.

Первый этап этого явления схож с процессом старения у людей, поэтому, как уверены ученые, можно предотвратить умирание смертельно больных пациентов, если найти способ поднять уровень энергосодержащих молекул в организме.