Ученые рассказали о главном признаке скорой смерти
В Британии ученые из Университетского колледжа Лондона после проведения исследований назвали трупное окоченение главным признаком очень скорой смерти червей.
Фото: Daily Mail
Ученые Университетского колледжа Лондона выяснили, что трупное окоченение у червей Caenorhabditis elegans начинается, когда они еще живы. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Окоченение происходит из-за того, что клетки перестают производить молекулы аденозинтрифосфата, которые являются источником энергии для химических реакций организма. Точно так падает уровень АТФ в организме пожилых людей.
Первый этап этого явления схож с процессом старения у людей, поэтому, как уверены ученые, можно предотвратить умирание смертельно больных пациентов, если найти способ поднять уровень энергосодержащих молекул в организме.