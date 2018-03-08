Гумконвой в Восточную Гуту перенесен из-за обстрелов боевиков

Международные гуманитарные организации приняли решение перенести гуманитарный конвой в Восточную Гуту, планировавшийся на четверг, на более поздние сроки в связи с участившимися обстрелами со стороны боевиков, сообщил журналистам представитель ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

«Международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе на более поздние сроки проведение гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума, который ранее планировался на утро 8 марта 2018 года. Причиной является активизация обстрелов (со стороны) незаконных вооруженных формирований «Джебхат Ан-Нусра»* в сторону правительственных войск и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин», - сказал он.

По словам Евтушенко, после стабилизации обстановки оказание гуманитарной помощи возобновится.

Центр по примирению враждующих сторон со своей стороны обеспечил все приготовления для безопасного проведения конвоя.

Конвой международных гуманитарных организаций из порядка 15 грузовиков с продуктами питания и медикаментами должен был отправиться в четверг с пункта пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Предыдущая гуманитарная акция при поддержке ЦПВС состоялась в понедельник - тогда конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 тонн гуманитарного груза в город Дума. По итогам акции боевики выпустили 13 мирных жителей, пятеро из которых дети.

Десятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9.00 по местному времени (10.00 мск). Ранее членам НВФ и их семьям было предложено воспользоваться гуманитарным коридорам. По информации сирийских военных, часть боевиков всерьез рассматривают возможность выхода из района, другие же расценивают это как измену.

*деятельность террористической организации «Джебхат Ан-Нусра» запрещена на территории РФ