Эксперт объяснил, зачем ВМС США испытали в Черном море новую боевую электронику

Накануне, 7 марта, СМИ сообщили о том, что американский эсминец USS Carney испытал в Черном море новую систему обнаружения и противодействия ракетной атаке. Как заявил в комментарии «Звезде» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, ВМС США преследуют в данном регионе сразу несколько целей.

«Американский эсминец испытал новые образцы аппаратуры радиоэлектронной борьбы, предназначенные для противодействия российским противокорабельным ракетным комплексам, а также для обеспечения срыва любых видов ракетных атак против одиночных и групповых целей», - уточнил он.

Заход эсминца Carney в акваторию Черного моря, уверен Коротченко, был не случайным. По его мнению, американцы целевым образом отрабатывают свои комплексы РЭБ, исходя из гипотетического конфликта между Москвой и Вашингтоном.