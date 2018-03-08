Эксперт объяснил, зачем ВМС США испытали в Черном море новую боевую электронику
Накануне, 7 марта, СМИ сообщили о том, что американский эсминец USS Carney испытал в Черном море новую систему обнаружения и противодействия ракетной атаке. Как заявил в комментарии «Звезде» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, ВМС США преследуют в данном регионе сразу несколько целей.
«Американский эсминец испытал новые образцы аппаратуры радиоэлектронной борьбы, предназначенные для противодействия российским противокорабельным ракетным комплексам, а также для обеспечения срыва любых видов ракетных атак против одиночных и групповых целей», - уточнил он.
Заход эсминца Carney в акваторию Черного моря, уверен Коротченко, был не случайным. По его мнению, американцы целевым образом отрабатывают свои комплексы РЭБ, исходя из гипотетического конфликта между Москвой и Вашингтоном.
«Уже говорилось, что заходы американских боевых кораблей в Черное море преследуют две цели: с одной стороны, это вскрытие радиоэлектронной обстановки, засечка работы российских радиоэлектронных систем в составе стрельбовых комплексов ПВО и противокорабельной обороны. Вторая задача - освоение потенциального театра военных действий», - заключил эксперт.