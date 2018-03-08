Названа главная причина развития опасного вида рака

Американские ученые выявили механизм развития метастазирующей формы рака молочной железы, которая является одной из ключевых причин смерти женщин среди онкологических заболеваний. По словам специалистов, вторичные очаги опухоли образуются при миграции сгустков злокачественных клеток, а не одной клетки. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Ученые проанализировали активность разных участков ДНК в образцах первичной опухоли, а также метастазах у шестнадцати пациенток. По словам исследователей, клетки во вторичных очагах друг от друга отличаются профилями экспрессии генов, что характерно для «родительского» новообразования. Это указывает на то, что метастазы сначала формируются из совокупностей клеток, которые оторвались от первичного очага.

Благодаря результатам исследования, ученые пришли к выводу, что для эффективного сдерживания и лечения опухоли нужно использовать комбинированную терапию, которая нацелена на разные популяции злокачественных клеток в новообразовании. Специалисты также заявили, что агрессивность вторичных очагов – это следствие мутаций, которые произошли в самой опухоли, поэтому не нужно анализировать проводить анализ каждого метастаза для того, чтобы назначить лечение.