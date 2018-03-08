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Глава «Нафтогаза» обвинил украинцев в перерасходе газа

Василиса Морозова
11:13 08.03.2018
Глава «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев выступил с заявлением, в котором он сообщил причину возникших у компании проблем.
Фото: Moritz Vennemann / picture alliance / Globallookpress

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в тяжелой экономической ситуации компании виноваты политики, а также население, потреблявшее слишком много газа. Об этом Кобелев заявил на нефтегазовой конференции CERAWeek, передает РИА Новости.

«Украина была жертвой так называемого замкнутого круга, связанного с потреблением газа из России», — сказал он на нефтегазовой конференции CERAWeek.

По его словам, это случилось из-за бывших украинских властей, которые якобы «наслаждались сильной поддержкой России». При этом Коболев считает, что виноваты также и граждане Незалежной, которые расходовали газ сверх меры, так как стоимость голубого топлива для домохозяйств «была со скидкой 95% от его рыночной цены». В результате подобной позиции на Украине было «гигантское неэффективное потребление», уверен он.

«Украина потребляла в шесть раз больше газа в сравнении с какой-либо сопоставимой европейской страной на домохозяйство в расчёте на один квадратный метр», — признался глава «Нафтогаза».

Ранее в Госдепе США, комментируя конфликт «Газпрома» с «Нафтогазом», похвалили жителей Украины за экономное потребления газа.

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