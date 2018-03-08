Пожарные сняли огромного питона со здания с помощью крана

В Индонезии служащие пожарной службы сняли с крыши здания огромную змею, воспользовавшись строительным краном. Об этом сообщает Daily Mail.

Жители одного из индонезийских городов обнаружили на здании питона и обратились в экстренные службы. Прибывшие на место пожарные закрутили тело питона вокруг крана и сняли его с крыши.

В результате происшествия ни животное, ни люди не пострадали.