Пожарные сняли огромного питона со здания с помощью крана
Пожарные в Индонезии придумали, как снять с крыши здания гигантского питона.
Видео: dailymail.co.uk
В Индонезии служащие пожарной службы сняли с крыши здания огромную змею, воспользовавшись строительным краном. Об этом сообщает Daily Mail.
Жители одного из индонезийских городов обнаружили на здании питона и обратились в экстренные службы. Прибывшие на место пожарные закрутили тело питона вокруг крана и сняли его с крыши.
В результате происшествия ни животное, ни люди не пострадали.