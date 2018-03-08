По ресторану в центре Киева открыли огонь из гранатомета

В ночь на 8 марта на улице Владимирской в Киеве, рядом с Национальным музеем истории Украины, неизвестные из гранатомета обстреляли ресторан «Лео», сообщает «Эспрессо».

Сообщается, что после обстрела возник пожар, выгорело почти 50 квадратных метров ресторана.

В нескольких десятках метров от места взрыва следователи обнаружили стрелянную пусковую трубу. Правоохранителями устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По предварительной информации, пострадавших нет.