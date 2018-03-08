В НАТО признали, что никакой агрессии РФ против стран Балтии нет

Руководитель Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел заявил, что утверждения об агрессии России против балтийских республик не имеют под собой никаких оснований. Об этом сообщает ТАСС.

«Я бы, вероятно, с большей осторожностью использовал термин "агрессия" применительно к Балтии, так как мы в действительности не видим открытой агрессии в отношении прибалтийских стран», — сказал он.

По его словам, единственное, что произошло в регионе – возросшее военное присутствие, увеличение числа учений, а также вылетов дальней авиации, но он «не назвал бы это агрессией», поскольку не происходило «вторжения на территорию стран Балтии и даже в их воздушные пространства».

«Большинство из этих так называемых нарушений вызваны потерей связи или ошибками человека или техники. Я бы сказал, 90% этих так называемых нарушений объясняются техническими или человеческими ошибками», — сказал он.

Петр Павел отметил, что НАТО принимает во внимание мнение своих членов из Восточной Европы и Балтии и наращивает военное присутствие на восточных рубежах.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон встречался с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии и обсудил так называемую «российскую угрозу».