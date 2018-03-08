Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета

Аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems опубликовала видео испытаний самолета с самым большим размахом крыла в истории - Stratolaunch Model 351. Он представляет собой двухфюзеляжный моноплан.

Крыло Stratolaunch Model 351 достигает в длину 117 метров, а система шасси имеет сразу восемь стоек. Общая длина самолета - 73 метра.

Разработкой данного самолета в США занимаются уже много лет, хотя его выкатка состоялась только в 2017 году. При этом до сих пор не известно, сколько человек будет входить в его экипаж, равно как и истинная цель создания самолета-носителя. Как предполагает издание Ars Technica, американцы намерены с его помощью запустить на орбиту новый космический челнок.

Журналистка Кристиан Дэвенпорт из Washington Post уточняет, что речь идет о многоразовом космическом челноке, идеей создания которого увлечен основатель Stratolaunch и соучредитель Microsoft Пол Аллен.

«Я хотел бы, чтобы у нас начала работать система многократного использования челноков в еженедельном режиме, если не чаще. Как в обычных аэропортах», - признался Аллен в интервью Дэвенпорт.

Ars Technica предполагает, что, благодаря мобильности самолета, шаттл можно будет запускать практически из любой точки мира. Вместе с тем, специалисты выражают сомнение, удастся ли Аллену довести свой проект до конца, поскольку завершение проекта потребует нескольких сотен миллионов, если не миллиардов долларов.