В Петербурге обнаружено консульство несуществующего государства

В Петербурге несколько мужчин организовали «консульство» несуществующей страны Карибского бассейна и продавала мигрантам документы. Об этом говорится на сайте МВД РФ.

Как сказано в сообщении, злоумышленники занимались изготовлением поддельных паспортов и водительских прав. Стоимость «документов» варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.

«Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин 35 и 44 лет, которые получали от приезжих денежные средства», – говорится в тексте сообщения на сайте МВД.

При обыске сотрудниками полиции были изъяты оттиски печатей, фотографии-заготовки, а также оргтехника. Также был задержан лидер сообщества, он был «консулом» этого вымышленного государства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время он находится под домашним арестом.