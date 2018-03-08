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В Петербурге обнаружено консульство несуществующего государства

Александра Арсентьева
09:57 08.03.2018
В Северной столице задержаны четверо мошенников, которые продавали фальшивые документы несуществующей страны.

В Петербурге несколько мужчин организовали «консульство» несуществующей страны Карибского бассейна и продавала мигрантам документы. Об этом говорится на сайте МВД РФ.

Как сказано в сообщении, злоумышленники занимались изготовлением поддельных паспортов и водительских прав. Стоимость «документов» варьировалась от 15 до 100 тысяч рублей.

«Поиском потенциальных клиентов среди трудовых мигрантов занимались двое мужчин 35 и 44 лет, которые получали от приезжих денежные средства», – говорится в тексте сообщения на сайте МВД.

При обыске сотрудниками полиции были изъяты оттиски печатей, фотографии-заготовки, а также оргтехника. Также был задержан лидер сообщества, он был «консулом» этого вымышленного государства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время он находится под домашним арестом. 

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