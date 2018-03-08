«Конь в пальто» обокрал сауну: видео

Мужчина в черном длинном пальто, растаманской шапке и маске коня обокрал сауну в Новочеркасске в ночь на 25 февраля. Об этом сообщает местный портал DonDay.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот странный инцидент. «Конь в пальто» зашел в здание через центральный вход. После этого он взял продукты из холодильника и огнетушитель. После чего он покинул здание с добычей через ту же дверь.

Отмечается, что грабитель почему-то не взял деньги, телевизор или компьютер. Сотрудники сауны предположили, что неизвестный был пьян.