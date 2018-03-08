В России пересчитают коррупционеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление «О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», такой документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемое положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия», – сказано в постановлении.

Положением определяется порядок включения информации о лице, которое было уволено в связи с утратой доверия за коррупционное нарушение, в реестр. А также исключение из него и размещения на сайте федеральной государственный информационной системы.

Генпрокурор России Юрий Чайка в декабре 2017 года заявил о появлении данного реестра. Он отметил, что почти 1,5 тысячи коррупционеров уволены в связи с тем, что к ним было утрачено доверие. В 2016 году из-за этой причины уволено почти 400 чиновников, а за девять месяцев 2017 года – 926 человек.