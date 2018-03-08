Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Масштабная угроза: как хакеры перешли от кражи данных к глобальному обрушению

Дмитрий Юров
09:36 08.03.2018
Защиту от кибератак давно и вполне справедливо называют одним из приоритетов национальной безопасности любого развитого государства, а средства защиты от цифровых атак сравнивают с комплексами противовоздушной и противоракетной обороны.
Масштабная угроза: как хакеры перешли от кражи данных к глобальному обрушению
Фото: xakep.ru/ Nikolay Gyngazov/ Michael Weber/ imagebroker.com/ imago stock&people/ Jaap Arriens/ ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Приравнять к обычному оружию

На протяжении долгих лет тему киберзащиты не только отдельных особо важных объектов, но и государства в целом, старались не сравнивать с применением обычных, армейских средств защиты от нападения. Однако от примитивных атак на финансовые активы преступные группировки, оснащенные не только техникой, но и знаниями в области программирования и информационной безопасности, давно перешли к шантажу и диверсиям в промышленных масштабах.

Активность вредоносного программного обеспечения стала угрожать не только работе отдельных компьютеров, но и существованию и успешному функционированию целых секторов экономики и ведомств, занятых обеспечением национальной безопасности.

Мировая атака вируса WannaCry подтвердила - даже крупные корпорации, в том числе и финансовые, и промышленные с огромным штатом IT-специалистов не застрахованы от ущерба на десятки миллионов долларов. Уязвимость для всех пользовательских и серверных машин заставила руководителей многих крупных компаний после подсчета ущерба взяться за ум и вложить сотни тысяч долларов в разработку программных и аппаратных решений, предотвращающих и своевременно отражающих такие атаки, а также внимательнее отбирать кандидатов на руководящие должности в департаменты информационной безопасности.

Картинка

Ущерб от WannaCry так и не подсчитали до конца - по некоторым данным, мировая атака вируса на компьютеры в 150 странах обошлась компаниям в сумму более $1,5 млрд. Долларов. Меньшая часть денег досталась злоумышленникам напрямую от пользователей - после кодирования ключевых файлов, необходимых для запуска компьютера, злоумышленники требовали от $300 до $600 на биткоин-кошельки хакеров, после перечисления которых, зачастую, так и не присылали ключи для дешифровки данных.

Однако большую часть ущерба составила коммерческая информация - отчеты, файлы аудиторских проверок, персональные данные и другая приватная информация, восстановить которую практически нельзя.

Помимо вирусов-вымогателей приобретает популярность и другой вид кибератак - программные «закладки», внедрить которые можно десятками различных инструментов. Масштабность применения таких программ оценить сложно, однако последствия таких спецопераций могут лишить целое государство денег, собственности, системы здравоохранения, информации о налогоплательщиках и других крайне ценных данных.

Именно поэтому ряд государств может признать применение кибератак таким же проявлением агрессии, как и объявление войны. За наглядным примером далеко ходить не нужно - американская газета The New York Times сообщила, что в Соединенных Штатах хорошо понимают последствия таких нападений и даже могут применить ядерное оружие в ответ на кибератаки.

Главной сложностью в решительной готовности нажать на кнопку остался вопрос идентификации пользователя - отследить источник кибератак практически невозможно. Едва ли не единственным разумным выходом из такой ситуации остается наращивание инфраструктуры и подготовка профильных специалистов, способных отражать атаки на стратегические объекты инфраструктуры страны.

Взломать ГЭС и украсть деньги

Хакеры и специалисты по удаленному взлому сетей благодаря стараниям журналистов и режиссеров художественных фильмов «обросли» способностями, которых у них на самом деле, и, скорее всего, никогда не будет.

Главный миф относительно могущества хакеров, открывающих шлюзы на ГЭС, сидя в пижаме перед ноутбуком, или вызывающих критические сбои на АЭС, рассыпаются при первом взгляде на то, как устроены сети на стратегически важных объектах.

На ключевых энергетических, да и вообще крупных объектах, от которых зависит жизнь нескольких регионов страны, все компьютерные сети созданы с применением изолированного, или так называемого «закрытого» контура - сети данных без доступа в глобальную сеть, проникнуть в которую извне невозможно. Карты памяти или USB-носители с записанными на них вирусами для таких атак тоже не годятся, поскольку у компьютеров на таких объектах попросту нет открытых USB-портов.

Картинка

Однако менее изолированные и защищенные сети с большим количеством пользователей могут содержать множество уязвимостей, через которые хакеры могут получить доступ к важным данным.

В 2016 году злоумышленники совершили одну из самых успешных кибератак в новейшей истории - получив доступ к компьютерам Центробанка Бангладеш злоумышленники вывели со счетов более $80 миллионов.

Взломав сервер центробанка, хакеры отправили в Федеральный Резервный Банк США (держатель золотого запаса Бангладеш) соответствующие запросы на межбанковский перевод. Четыре заявки на валютный перевод общей стоимостью в $81 млн. были удовлетворены, однако при рассмотрении пятой заявки в офисе ФРБ обнаружили ошибку в названии компании-получателя средств и транш был заморожен.

Поиски злоумышленников результатов не дали, а Центробанк Бангладеш лишился денег из-за уязвимости в системе защиты сети.

Отражая угрозу

Аппетиты хакеров растут день ото дня - от простого кардинга (мошенничества с использованием кредитных карт или их копий) злоумышленники переходят к диверсиям в промышленном и международном масштабе, а вирусы-вымогатели, вроде WannaCry и Petya, по мнению специалистов, лишь подготовка к по-настоящему масштабным акциям.

Наибольшее количество важных данных в области информационной безопасности, уверены эксперты, сосредоточено не только на серверах крупных компаний, но и на компьютерах департаментов, министерств и ведомств. Наиболее ярким примером является уже упомянутый WannaCry, заразивший, помимо прочего, сотни компьютеров в обычных больницах Великобритании.

Картинка

Вывод из строя сотен ноутбуков и ПК позволил практически парализовать медицинские учреждения Великобритании на несколько дней, а большинство данных о пациентах, включая группу крови, результаты анализов и запись на прием к врачу пришлось восстанавливать заново, однако полного восстановления добиться так и не удалось.

При этом имели место не только атаки на компьютеры и сети, но и на носимую электронику - кардиостимуляторы, тонометры и другое медицинское оборудование, подключаемое к интернету. В результате комбинированной атаки десятки больницы не просто лишились дорогостоящего оборудования, но и перестали оперативно оказывать медицинскую помощь.

Эффективно противостоять таким атакам, добавляют специалисты, смогут только специальные обученные люди, и созданные для превентивных мер департаменты по киберзащите.

Директор по информационной безопасности и специальным проектам «Группы Кронштадт» Евгений Родыгин в интервью телеканалу «Звезда» отметил, что единый ситуационный центр кибербезопасности в перспективе может значительно облегчить защиту стратегически важной инфраструктуры на территории России.

«Для удобства в такой центр могут стекаться данные от различных министерств и ведомств, организующих защиту, отправляющих отчеты об интенсивности атак, их виде и многом другом. Эта информация в последствии может быть использована при подготовке оборудования или программного обеспечения для наибольшей устойчивости при массированных атаках. Такие решения - не чьи-то пожелания. Это вынужденные меры, которые нужно будет принимать исходя из подхода к организации кибератак», - отметил Родыгин.

Безопасность компании

Несмотря на сложность и слаженность атак на ключевые инфраструктурные объекты по всему миру, безопасность хранения данных о налогоплательщиках, банковские данные или сведения о пенсионных накоплениях зависят не только от развитой инфраструктуры и грамотных специалистов, но и от добросовестных пользователей - сотрудников министерств и департаментов.

Эксперты по информационной безопасности считают, что именно через атаку на корпоративные сети и рассылку вредоносных файлов злоумышленники могут получать доступ к коммерческой информации и сетям для внутреннего доступа.

Картинка

При этом речь идет не только о крупных коммерческих и государственных структурах, но и о ключевых подрядчиках Минобороны России - только за 2017 год корпоративная сеть УралВагонЗавода - производителя уникальной бронетехники и целого ряда других промышленных продуктов в интересах Вооруженных Сил, пытались взломать не менее 400 раз.

Помимо крупных спланированных атак на сервера компании было зафиксировано 76 тыс. Попыток получить несанкционированный доступ к личной переписке сотрудников через рассылку электронных писем с вредоносными программами.

Масштабируя угрозу

Повышенное внимание к кибератакам не только на уровне корпораций, но и государственных ведомств проявляют еще и потому, что год от года растет масштаб и сила цифровых нападений.

В 2018 году уже зарегистрированы самые крупные DDoS-атаки в истории компьютерных сетей - 2 марта атака в 1,35 терабит в секунду вывела из строя сервера американского IT-гиганта GitHub на 10 минут, а уже 6 марта стало известно об атаке мощностью в 1,7 терабит в секунду на серверы другой крупной компании - Arbor Networks, выполняющей, в числе прочего, подряды Минобороны США.

Картинка

Эксперты отмечают, что атаки подобного масштаба стали возможны благодаря пересмотру ключевых методов организации войны в цифровом пространстве, и в будущем сложность атак, а также их агрессивность будут только возрастать.

«В ближайшие несколько лет можно ожидать, что кибератаки как на государственные, так и коммерческие сети будут организовываться с помощью роботизации и интеллектуализации атакующих инструментов - программных и аппаратных решений, благодаря которым можно будет значительно наращивать мощности со стороны "атакующих". При этом все нападения перейдут в прикладной уровень атак - не взлом системы, а имитация действий пользователя в них», - рассказал в интервью телеканалу  «Звезда» Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора компании Infowatch.

Специалисты в области информационной безопасности считают, что создание единых центров киберзащиты и мониторинга угроз, а также повышенное внимание к использованию отечественных программных и аппаратных средств защиты позволят не только облегчить борьбу с уже организованными атаками, но и сформировать систему защиты, способную отслеживать и оповещать министерства и ведомства о подготовке к атакам в будущем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Совфеде отреагировали на призыв Госдепа вводить санкции за поездки в Крым
Дата08.03.2018, 13:03
В Совфеде отреагировали на призыв Госдепа вводить санкции за поездки в Крым
Дозаправка истребителей на экстремальной скорости в 600 км/ч: в Крыму прошли учения летчиков ЮВО
Дата08.03.2018, 03:34
Дозаправка истребителей на экстремальной скорости в 600 км/ч: в Крыму прошли учения летчиков ЮВО
Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу
Дата07.03.2018, 19:58
Братья Березуцкие завершили карьеру в сборной России по футболу
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Дата05.03.2018, 10:55
Пуск баллистической ракеты «Искандер-М» под Астраханью: фоторепортаж
Переправа для ядерных ракет: как наводят самый грузоподъемный понтонный мост в мире
Дата07.03.2018, 19:44
Переправа для ядерных ракет: как наводят самый грузоподъемный понтонный мост в мире
Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы ВОВ
Дата07.03.2018, 07:10
Минобороны опубликовало документы о подвигах женщин в годы ВОВ
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
13:23 В стране и мире
Маневр эсминца ВМС США у берегов Сингапура привел к столкновению с танкером
12:26 В стране и мире
Видео
Украинские неонацисты анонсировали захват Киево-Печерской лавры
11:52 В стране и мире
мнение
Эксперт объяснил, зачем ВМС США испытали в Черном море новую боевую электронику
10:50 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео испытаний самого большого в мире самолета
01:05 В стране и мире
Видео
Путин поздравил россиянок с 8 Марта стихотворением Андрея Дементьева
События дня
События дня
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Ученые рассказали, как нужно правильно разговаривать с собаками
Ученые рассказали, как нужно правильно разговаривать с собаками
Ученые заявили, что египетские фараоны были гибридами инопланетян
Ученые заявили, что египетские фараоны были гибридами инопланетян
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами Видео
Настоящая бойня: опубликованы кадры расстрела американских солдат террористами
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни Видео
В NASA все скрыли: подготовлен сенсационный доклад о внеземной жизни
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М» Видео
Минобороны показало видео боевого пуска «Искандер-М»
Посадка крупнейшего пассажирского самолета в Бирмингеме в шторм попала на видео Видео
Посадка крупнейшего пассажирского самолета в Бирмингеме в шторм попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.