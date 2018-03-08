Путин поздравил россиянок с 8 марта стихотворением Андрея Дементьева
Он также отметил верность женского сердца, их умение прощать, а также особую силу материнской любви.
Президент России Владимир Путин в поздравлении к Международному женскому дню прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева.
«Я знаю, что все женщины прекрасны.И красотой своею и умом.Еще весельем, если в доме праздник.И верностью, - когда разлука в нем», - зачитал президент.
Глава государства отметил верность женщин и их учение прощать, а также безграничную силу материнской любви.
«Женщина - это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины», - сказал Путин.
Президент уже не первый раз поздравляет женщин с 8 марта стихами, так в 2017 году он прочитал стихи Константина Бальмонта.