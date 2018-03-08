Путин поздравил россиянок с 8 марта стихотворением Андрея Дементьева

Президент России Владимир Путин в поздравлении к Международному женскому дню прочитал отрывок из стихотворения поэта Андрея Дементьева.

«Я знаю, что все женщины прекрасны.И красотой своею и умом.Еще весельем, если в доме праздник.И верностью, - когда разлука в нем», - зачитал президент.

Глава государства отметил верность женщин и их учение прощать, а также безграничную силу материнской любви.

«Женщина - это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины», - сказал Путин.

Президент уже не первый раз поздравляет женщин с 8 марта стихами, так в 2017 году он прочитал стихи Константина Бальмонта.