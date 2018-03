Подсветку Эйфелевой башни изменили в преддверии 8 марта

Перед Международным женским днем на Эйфелевой башне в Париже появилась световая надпись в поддержку прав женщин.

Как рассказали в аккаунте Twitter сооружения, надпись Maintenant On Agit, что переводится как «Пришло время действовать», будет гореть на символе французской столицы до полуночи.

Этот лозунг – название крупнейшей во Франции организации, которая отстаивает права женщин.

On the eve of International Women’s Day, the mayor of @Paris , @Anne_Hidalgo campaigned for the Women’s Foundation. The message “MaintenantOnAgit” is projected onto the Eiffel Tower this Wednesday, March 7th from 7pm to midnight. pic.twitter.com/Th8A0Ywd6U