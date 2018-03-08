Вокалист Limp Bizkit снимает триллер с Джоном Траволтой в главной роли
В основу фильма легла реальная история, случившаяся с самим Фредом Дерстом.
Фото: Limp Bizkit / Facebook
Вокалист американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст снимет фильм под названием «Лось» (Moose) с Джоном Траволтой в главной роли, сообщает Variety.
Герой Траволты так одержим звездой своего любимого боевика, которого сыграет Девон Сава, что в конечном итоге пытается разрушить его жизнь.
Отмечается, что сюжет был основан на реальной истории, которая произошла с Дерстом. У музыканта был поклонник, который преследовал его на протяжении нескольких лет.
Съемки фильма уже начались в Алабаме. Информации о дате предполагаемого релиза пока нет.